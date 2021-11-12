SpaceX'in 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan astronot ekibini taşıyan "Dragon" kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

NASA astronotları Dünya yörüngesindeki uzay istasyonunda 6 ay kalarak laboratuvar çalışması gerçekleştirecek.

Yolculukları 21 saat sürdü

NASA için 3, toplamda 5'inci kez uzaya insan taşıyan SpaceX, 4 astronotu "Falcon 9" roketi ile uzaya göndermişti.

Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğu 21 saat sürdü.

SpaceX'in NASA'nın bir önceki ekibini taşıyan kapsülü, pazartesi Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne inmişti.