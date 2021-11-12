Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 03:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX'in "Dragon" kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlendi
Amerikalı Uzay ve Havacılık Şirketi SpaceX'in 4 astronot taşıyan uzay aracı "Dragon" kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlendi.
SpaceX'in 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan astronot ekibini taşıyan "Dragon" kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi. Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetleniyor. https://t.co/ejFnvuIYS8 pic.twitter.com/ajDLAAwxLW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2021
NASA astronotları Dünya yörüngesindeki uzay istasyonunda 6 ay kalarak laboratuvar çalışması gerçekleştirecek.
Yolculukları 21 saat sürdü
NASA için 3, toplamda 5'inci kez uzaya insan taşıyan SpaceX, 4 astronotu "Falcon 9" roketi ile uzaya göndermişti.
Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğu 21 saat sürdü.
SpaceX'in NASA'nın bir önceki ekibini taşıyan kapsülü, pazartesi Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne inmişti.
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