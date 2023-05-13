Sosyal medyada hesap ticareti

Günümüzde siyasetten spora, ekonomiden e-ticarete kadar birçok alan sosyal medyayı aktif kullanarak hedef kitlelerine ulaşmaya çalışıyor. Bu alanlara ek olarak yasa dışı bahis siteleri ve bilgi kirliliği yaratma amacında olanların da sayısı az değil…

Asıl hedefin daha fazla insana ulaşmak ve etkileşim elde etmek olduğu bu düzenin kendi içerisinde ekonomik bir çark da oluşmuş durumda. Nasıl mı?

“Uygun fiyatlı çok takipçili satılık hesap”

Sosyal medyada ‘bot hesap’ uzun süredir bilinen hatta ticareti yapılan bir konu. Kısa bir internet araştırmasıyla çok sayıda suni takipçi ve etkileşim satın alınabiliyor. Ancak sosyal medyadaki ticaret çarkı bundan ibaret değil.

Çarkın bir diğer dişlisi de ‘organik takipçili satılık hesaplar’. Bu alışverişte, ilgi duyduğu hesapları takip etmiş çok sayıda tekil kullanıcı aynı zamanda satışa çıkan hesabın değerini belirliyor. Yani ilanda adı geçen ‘organik takipçi’ oluyor…

Hesabın el değiştirmesiyle de kullanıcılar ummadıkları hesap ve içeriklerine maruz kalıyor.

Bilişim uzmanı Tolga Mürtezaoğlu’na göre bu el değiştirme işlemi, kullanıcıların ilgi duymadığı hesap ve paylaşımlarla karşılaşmasının sebeplerinin başında geliyor. Bir diğer sebepse sosyal medya platformlarına verilen izinler.

“Bazen istemediğiniz hesapları takip ettiğinizi farkediyordunuz. Yani ummadığınız bir içerik karşınıza çıkıyor. Bunun sebeplerinden biri takip ettiğiniz bir hesabın isminin değişmesi, satılması, el değiştirmesi veya zamanında bot hesap olarak bir miktar uykuda kalıp daha sonra içeriğinin komple değişmesi.”

“Takip edilen hesapların azalması değil artması tehlikeli”

İstenmeyen içeriklerle karşılaşmanın bir diğer sebebi ise verilen izinler. Mürtezaoğlu’na göre kullanıcının kendi hesabı çalınmasa bile farkında olmadan izin verdiği uygulama ve web siteleri sebebiyle potansiyel satılık takipçi durumuna düşmek mümkün.

“Sosyal medya platformuna girerken bazı uygulama ve web sitelerine bazen süreli bazen de süresiz olarak hesabınıza erişme izni verebiliyorsunuz. İzin verilen servisler hacklendiği veya içerideki bilgileri sattığı anda sizin hesabınız çalınmasa bile aslında potansiyel satılık bir takipçi halini alabiliyorsunuz. Takip ettiğiniz hesapların kontrolünüz dışında sayısının azalması tehlikeli değil ancak artması tehlikeli.”

Takip edilen hesapları kontrol etmek önemli

Birçoğumuz sosyal medya kullanırken tanıdığımız kişiler dışında ilgi alanlarımıza yönelik paylaşım yapan hesapları da takip ediyoruz. Dolayısıyla takip edilen hesap sayısı sürekli artıyor. Bu listeyi sık sık kontrol etmek vakit kaybı gibi gözükse de istenmeyen içeriklerle karşılaşmamak, satılık takipçi konumuna gelmemek için alınabilecek en temel önlem. Bunun yanı sıra alınabilecek bir diğer önlem ise sosyal medya platformlarına verilen izinlerin gözden geçirilerek yönetilmesi.