Açık 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 27.02.2024 23:30

OpenAI, NYT'nin "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürdü.

OpenAI, NYT'nin "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti
[Fotograf: Reuters]

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi.

The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

ETİKETLER
Yapay Zeka New York Times ChatGPT
Sıradaki Haber
Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
BM: Gazze'de bugün nüfusun dörtte biri kıtlığın eşiğinde
00:54
Ürdün, Gazze'ye havadan yardıma hazırlanma görüntülerini paylaştı
00:14
Ayvalık açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:13
İsrail'in zorla aç bıraktığı Gazzeliler, havadan indirilen yardımlar için sahile akın etti
00:35
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
23:58
Marmara Kariyer Fuarı sona erdi
İzmir'de gün batımı
İzmir'de gün batımı
FOTO FOKUS
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
Demokrasiye vurulan darbe: 28 Şubat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ