Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Bloomberg'in konuya ilişkin haberine göre, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyuru, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen habere göre, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı duyuruldu.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu bilgisi verildi.

Haberde işten çıkarmaların da olacağı aktarıldı.