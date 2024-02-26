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Bilim Teknoloji
AA 26.02.2024 22:15

Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile yeni ortaklık kurduklarını duyurdu.

Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu
[Fotograf: Reuters]

Şirketten yapılan açıklamaya görek, yeni ortaklık, Mistral AI'nın Azure'un son teknolojiye sahip yapay zeka altyapısına erişmesini sağlayarak yeni nesil büyük dil modellerinin geliştirilmesinin ve dağıtımının hızlandırmasını sağlayacak.

Açıklamaya göre, yeni ortaklık kapsamında Mistral AI'nın yapay zeka modelleri Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacak.

Microsoft'un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamaya göre, Mistral AI ile olan ortaklık, güvenilir ve emniyetli yapay zeka sistemleri ve ürünleri oluşturmaya yönelik ortak taahhüdü üzerine kuruldu.

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