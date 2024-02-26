MSB Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK diri fay hatlarını araştıracak

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Harita Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamındaki proje ile Türkiye diri faylarının bulundukları bölgelerde yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının ortaya koyulması amaçlanıyor.

Proje sonuçları aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı olacak.

Açıklamaya göre, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi yöneticiliğindeki projede, 14 üniversite ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün içinde yer aldığı 19 yürütücü kuruluş yer alacak.

Proje kapsamında, 200'e yakın bilim insanı ve araştırmacının katılımıyla iki yıl boyunca çalışmalar gerçekleştirilecek.

Harita Genel Müdürlüğü de protokolde yer alan kurumlara, jeodezik veriler ile sayısal harita ve harita bilgisi sağlayacak.