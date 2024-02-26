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Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.02.2024 20:09

Finansal teknolojiler için inovatif fikirler TEKNOFEST’te yarışacak

Finans sektöründe yeniliklerin kapılarını aralamak için TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Finansal Teknolojiler Yarışmasına başvurular devam ediyor. Yarışma finans alanında finansal inovasyon ve teknoloji gelişimine yönelik fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Finansal teknolojiler için inovatif fikirler TEKNOFEST’te yarışacak

Fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındıran, ülkemizdeki finans modellerinin ve araçlarının daha çeşitli, yaygın ve kapsayıcı hale gelmesine dair vizyoner ve yenilikçi proje fikirlerinin bir araya gelme fırsatı bulacağı yarışmada dört tema bulunuyor.

Blockchain teknolojisi ve dijital varlıkların yükselişiyle birlikte yeni finansal araçlar ve modellerin geliştirme fırsatlarının ön plana çıktığı “Dijital Varlıklar” teması.

Ödemelerin dijitalleşmesi ve mobil cüzdanların yaygınlaşmasının finansal erişimde büyük bir değişimi beraberinde getirmesiyle ödeme hizmetlerinde ve teknolojilerindeki gelişmeleri teşvik ederek, daha hızlı, güvenli ve kapsayıcı “Ödeme Hizmetleri ve Teknolojileri” teması.

Yapay zeka ve otomatik danışmanlık sistemlerinin yükselişi, yatırımcılara daha kişiselleştirilmiş ve etkili finansal tavsiyeler sunma potansiyeli taşıyan “Robo-Danışmanlık” teması.

Bankacılık teknolojilerindeki en son gelişmeleri keşfetmek ve daha güçlü daha esnek ve daha kullanıcı odaklı bankacılık çözümleri üzerinde çalışmak için “Bankacılık Teknolojileri” teması yarışmanın ana konularını oluşturuyor.

Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adaylar başvurabiliyor. Yarışmacıların en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada dereceye girenler birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 60 bin TL’nin sahibi olacak. Başvurular 29 Şubat’ta sona erecek.

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