LinkedIn’e sesli mesajlaşma özelliği geliyor

Microsoft'a ait platform LinkedIn'in mesajlaşma hizmetinin bir parçası olan yeni özellik, kullanıcıların 1 dakikaya kadar sesli mesaj kaydetmesi ve göndermesine olanak sağlayacak. Ayrıca web kullanıcıları da sesli mesaj alabilecek.

İletişim kurmayı kolaylaştıracak

LinkedIn bu yeni özelliğin, kullanıcıların hareket halindeyken veya birden fazla işle uğraşırken kolayca iletişim kurmasına yardımcı olacağını umuyor. Sesli mesaj özelliği önümüzdeki haftalarda LinkedIn uygulamasının hem iOS hem de Android sürümlerinde kullanılabilecek.

Kaynak: TRT Haber