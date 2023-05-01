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Bilim Teknoloji
AA 01.05.2023 11:43

İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın açılacak

Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları yarın İzmir'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın açılacak
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye sivil teknolojiler alanında çağ atlatacak teknoloji koridoru, iki kardeş ülkeden 4 şehre yayılacak. "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli'den İstanbul'a, oradan İzmir ve Bakü'ye ulaşacak.

Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları için İzmir'de tören düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birlikte gerçekleştireceği açılışlarla Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Bilişim Vadisi, global bir teknoloji koridoru haline gelecek.

İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın açılacak

Resmi açılış yarın

Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde yarın düzenlenecek açılış programına Bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da katılacak.

Törende Bilişim Vadisi Tanıtım Filmi ve Mega Teknoloji Koridoru Açılış Filmi gösterimleri de yapılacak. Açılış konuşmalarının sonrasında bakanlar ve beraberindeki heyet, Bilişim Vadisi İzmir Kuluçka Merkezi'ni ziyaret edecek.

"Bilişim Vadisi bir lokasyon değildir, aslında bir fikirdir ve lokasyonları vardır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasında önemli rol oynadıkların belirterek, "Bilişim Vadisi bir lokasyon değildir, aslında bir fikirdir ve lokasyonları vardır. Kocaeli'de, İstanbul'da, İzmir'de, Bakü'de başka bir zaman başka bir ülke veya şehirde de olabilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın açılacak

Bilişim Vadisi İstanbul'da faaliyetlerin başladığını, İzmir ve Bakü'de ise firmaların başvurularını aldıklarını vurgulayan İbrahimcioğlu, "2 Mayıs'ta bu üç teknoloji ve inovasyon üssünün resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bilişim Vadisi markasına değer katacak bu açılışlarla vadimizi uluslararası arenada da daha bilinir ve görünür hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivil teknolojiler odakta

Bilişim Vadisi, Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılması amacıyla Kocaeli'de kuruldu. Türkiye'nin Otomobili Togg'a da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, Kuluçka İşletme Merkezi, Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi, Türkiye Açık Kaynak Platformu, Hızlandırma Programları ve 42 Yazılım Okulları ile teknoloji ve inovasyon ekosisteminde adını sıkça duyurdu.

İstanbul, İzmir ve Bakü bilişim vadileri yarın açılacak

İstanbul, İzmir ve Bakü kampüsleriyle Türkiye'nin mevcut jeopolitik avantajlarını jeoteknolojik olarak da güçlendirmeyi hedefleyen Bilişim Vadisi, üniversitelerle geliştirdiği projeler, güçlü markalarla sürdürdükleri işbirlikleri ve girişimcilere sağladığı avantajlarla dikkati çekiyor. Bilişim Vadisi'nin Kocaeli ve İstanbul kampüsleri, toplamda 475 firmayı bünyesinde barındırıyor. 314 projenin tamamlandığı, 530 projenin sürdüğü iki kampüste yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.

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