KIZILELMA ve SOLOTÜRK birlikte uçtu

TEKNOFEST 2023 heyecanı 4'üncü gününde de devam ediyor. TEKNOFEST çerçevesinde İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTURK kol uçuşu gerçekleştirdi.

İnsanlı ve İnsansız savaş uçaklarının tarihi uçuşlarını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte izledi. Selçuk ve Sümeyye Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ün geçişlerini selamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması. Teknolojinin şampiyonlarını, 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu.

Milletimizin, kurumlarımızın geliştirdiği, hayal edip, tasarlayıp ürettiği eserleri burada takdirle izliyorlar. Ben yıllar içinde şunu da gördüm, 6.yılında artık tüm toplumumuzda yüksek teknolojide, uzayda, havacılıkta başaramayacağımız bir şey yok duygusu yerleşti. Yani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programında çalışır. Bu gerçekleşmeye başladı" dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Gurur duyuyoruz, çok heyecanlanıyoruz her defasında. Her yıl yeni yeni gösteriler de görüyoruz, savunma sanayimizin farklı farklı güçlerini bir arada görmek gerçekten çok mutlu edici" ifadelerini kullandı.