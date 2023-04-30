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Bilim Teknoloji
AA 30.04.2023 14:48

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST’te birincilik ödülü kazandı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2023 Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST’te birincilik ödülü kazandı
[Fotograf: AA]

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi olarak Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan yarışmalara destek verdiklerini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ortaya konmuş vizyonların devam ettirilmesini kesinlikle önemsediklerinin altını çizen Aksoy, üniversite olarak da bu çalışmaları öncelik sıralamasında ilk sıraya koyduklarını söyledi.

"Hyperloop yeni bir teknoloji"

Aksoy, üniversitenin kazandığı Hyperloop yarışması ile ilgili olarak, "Bu tabii ki yeni bir teknoloji. Hyperloop hızlı raylı sistemin ortaya koymuş olduğu bir teknoloji. Bu teknolojide öncü üniversiteler arasındayız. Geçen sene de birinciliğimiz vardı. Bu sene de yine birinciliğimiz var. Hyperloop teknolojisine katkı sağlayan üniversiteler arasında bulunuyoruz" dedi.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST’te birincilik ödülü kazandı

 "Öğrencilerimizin desteklendiğini görüyor olması bizler için kıymetli"

Selçuk Üniversitesi olarak öğrencilere devamlı şekilde hayallere yatırım yapmalarını telkin ettiklerini ve onların hayallerini gerçekleştirmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Aksoy, "Burada derece almak veya belirli birincilikler elde etmekten ziyade öğrencilerimizin kendi projelerimizin desteklendiğini görüyor olması bizler için kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı, TEKNOFEST’te birincilik ödülü kazandı

"5. nesil raylı ulaşım sistemi"

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı üyesi Barış Doğanşah da Hyperloop projelerinin 5. nesil raylı ulaşım sistemi çalışması olduğunu ifade etti. Projenin ray ve hava sürtünmesini önleyerek daha yüksek hızlara ulaşmaya amaçlayan bir proje olduğunu söyleyen Doğanşah, "Dünyada bunun birçok örneği var. Çin'in, İngiltere'nin, Elon Musk'ın yaptığı geliştirme projeleri bulunmakta. Burada amaç teorik olarak 1.200 kilometre saat hızlara çıkmak" dedi.

Selçuk Kapsül Hyperloop Takımı Danışmanı Öğr. Gör. Enes Yücel ise projenin üzerinde çalışması gereken konular içerdiğini ifade ederek, özellikle tünelin vakumlanması ve aracın tünel içinde hareket ederken ses hızına yetişmeye çalışırken karşılaştığı dirençleri yenmesi gibi konuların çalışılması gerektiğini vurguladı.

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