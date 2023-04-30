"Safrantech" TEKNOFEST'te üçüncü oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde liselilerin geliştirdiği elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda 3'üncülüğü elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencilerinin 2 ayda geliştirdiği "Safrantech" adlı aracın, Kocaeli'deki yarışlara katıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, TÜBİTAK Gebze Kampüsünde 'enerji verimliliği' ve 'ivmelenme' kategorilerinde yarışma yapıldı. Yarışma sonunda Safrantech aracı, 'ivmelenme' kategorisinde 3'üncülük elde etti.