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Bilim Teknoloji
AA 30.04.2023 12:43

"Safrantech" TEKNOFEST'te üçüncü oldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda Safrantech aracı, 'ivmelenme' kategorisinde 3'üncülük elde etti.

"Safrantech" TEKNOFEST'te üçüncü oldu
[Fotograf: AA]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde liselilerin geliştirdiği elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda 3'üncülüğü elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencilerinin 2 ayda geliştirdiği "Safrantech" adlı aracın, Kocaeli'deki yarışlara katıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, TÜBİTAK Gebze Kampüsünde 'enerji verimliliği' ve 'ivmelenme' kategorilerinde yarışma yapıldı. Yarışma sonunda Safrantech aracı, 'ivmelenme' kategorisinde 3'üncülük elde etti.

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