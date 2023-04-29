Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'de devam ediyor

Yarışlarda, teknik kontrolleri başarıyla tamamlayan araçlar, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde hazırlanan parkurda en iyi performansı elde etmek için mücadele ediyor.

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na 60, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na ise 45 araç katılıyor.

"Elektromobil" ve "hidromobil" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışlar, bu yıl ilk defa farklı bir parkurda yapıldı.

Yarışlarda, her aracın 15 dakika içinde 1350 metre uzunluğundaki parkurda 5 turu tamamlaması beklenirken, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ise her araç en fazla 15 dakika içinde 3 tur atmak için çaba sarf ediyor.

26 Nisan'da başlayan organizasyon bugün sona erecek.

"Kazanın takımlara ödülleri TEKNOFEST'te verilecek"

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda danışma ve değerlendirme üyesi Fatih Mutluel, bu sene ilk defa şehir içi konseptini uyguladıklarını söyledi.

Mutluel, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde bir parkur belirlediklerini aktardı.

"Burada keskin virajların, iniş çıkışların, tümseklerin olduğu, dur kalk yapılması gereken senaryolar oluşturduk. Böylece elektrikli araçların şehir içindeki kullanımını da simüle etmiş olduk. Böylece takımlarımız geçmişe göre hem daha aksiyonlu, daha heyecanlı bir yarışma gerçekleştirdiler hem de günlük yaşamımıza daha uygun bir konsepte yarışmış oldular."

Mutluel, virajları şekillendirerek yarışmayı biraz daha heyecanlı hale getirdiklerini aktarardı.

"Ancak ivmelenme yarışı bu sene bambaşka bir konsept oldu. Tamamen hıza dayalı, elektrikli araçların ani ivlenme kabiliyetini kullandığı bir yarış olacak."

Yarışların bugün sona ereceğini belirten Mutluel, kazanın takımlara ödüllerin TEKNOFEST'te verileceğini sözlerini ekledi.