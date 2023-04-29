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Spor
AA 29.04.2023 14:57

Getafe'de Enes Ünal'ın yeni hocası belli oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiği bildirildi.

Getafe'de Enes Ünal'ın yeni hocası belli oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.

Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

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