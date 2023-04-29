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Spor
AA 29.04.2023 14:47

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin İspanyol Molina ile karşılaşacak

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu için 30 Nisan Pazar günü İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile karşılaşacak.

Profesyonel boksör Seren Ay Çetin İspanyol Molina ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenecek boks gecesinde ringe çıkacak profesyonel boksör Seren Ay, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol boksör Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele edecek.

Profesyonel boksta WBC Silver Gold kemerini kazanan ilk Türk sporcu Seren Ay Çetin, yarınki müsabakayı kazanması durumunda dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hak kazanacak.

Organizasyon öncesinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Seren Ay Çetin: Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım

Seren Ay Çetin, karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. 26 yaşındaki boksör, tartı öncesinden açıklamalarda bulundu.

"Çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. İyi hazırlandık. Erkenden kilomuzu düştük. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım."

Seren Ay, heyecanlı veya stresli olmadığını belirtti.

"Artık alıştım. Bir önceki maçımı da çok kariyerli bir boksörle yapmıştım. Molina da çok önemli ve değerli bir boksör. Ancak yarın kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyorum."

Seren Ay, profesyonel Türk boksu için önemli bir maç olduğuna değindi.

"Bu yola dünya şampiyonluğu için çıktık. Ben bir kapı açıyorum. İnşallah arkamdan diğer boksörler de gelecek. Federasyonun kurulmasıyla birçok boksör çıkmaya başladı. İnşallah bir ilki gerçekleştireceğim. Bunun gururunu yaşıyorum. Kendimi borçlu hissediyorum."

Genç boksör, Türk profesyonel boks tarihi için önemli bir maça çıkacağını anlattı.

"Maç kendi evimizde yapılacak. Tüm halkımızı Sancaktepe'ye davet ediyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum."

Arda Avcı: Herkese güzel bir maç izleteceğim

Türk boksör Arda Avcı ise kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıkacak.

Arda, müsabaka ile ilgili konuştu. Arda, rakibiyle daha önce karşılaşmadığını aktardı.

"Artık son düzlükteyiz. Bu maça çok iyi hazırlandım. İnşallah yarın herkese güzel bir maç izleteceğim. Yarın ilk kez tanışacağız. Ev sahibi olmamız bizim için bir avantaj. Tüm sevdiklerimiz yanımızda olacak. Çok motiveyiz. Bu organizasyonun Türkiye'de olması bizi pozitif etkiliyor."

Gecede birçok Türk ve yabancı boksör farklı kategorilerde mücadele edecek. Karşılaşmalar saat 15.30'da başlayacak.

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