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Spor
AA 29.04.2023 14:42

Durgunsu Kano Bahar Kupası sona erdi

Sakin şehir ünvanlı Köyceğiz ilçesinde 3 gün süren Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları sona erdi.

Durgunsu Kano Bahar Kupası sona erdi
[Fotograf: AA]

Sporcular, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki ilk gün yarışlarında bin, ikinci gün yarışlarında 500 metrede mücadele ettiler. Üçüncü gün yapılması planlanan 200 metre yarışları rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Erkeklerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kadınlarda ise Rize Gençlik Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Sarıçam Belediye Spor Kulübü Derneği üçüncü sırada tamamladı.

Yarışlar sonunda yapılan değerlendirmeyle dereceye giren takımların kupası düzenlenen törende Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, üç gün boyunca güzel yarışmalar gerçekleştirdiklerini, son gün rüzgar nedeniyle 200 metre yarışlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Kabakçı, sporcuların performanslarına göre gelecek hafta Azerbaycan'da turnuvaya, ondan sonraki hafta da Dünya Kupası'na katılacaklarını ifade etti.

"Sporcularımızın performanslarını gördük. Yaklaşık 3-4 aydır bir kamp dönemi geçiriyorlardı. Yıldız ve genç sporcularımızın performansları çok iyiydi. Bu kamp dönemi sonucunda da sporcularımızın uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Dünya Kupası'ndan sonra Slovakya'da bir faaliyetimiz olacak akabinde haziran sonunda da Avrupa Oyunları'yla da sporcularımızın son durumlarını görmüş olacağız. Temmuz ayında 23 yaş altı ve gençlerde hem Avrupa hem Dünya Şampiyonası olacak. Ağustos ayında da olimpiyat kota yarışlarıyla inşallah hedeflediğimiz kotayı almayı planlıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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