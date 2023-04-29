Tırın taşıdığı konteyner ABD'li basketbolcunun üzerine devrildi

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan tırın taşıdığı konteyner, Marmaray'ın üst geçidine çarptı. Konteyner, çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan ABD'li basketbolcu Dunston'un kullandığı aracın üzerine devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Dunston, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle, Rauf Orbay Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen konteyneri kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"Genel sağlık durumu iyi"

Lacivert-beyazlı kulüp, hastaneye kaldırılan Dunston'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.