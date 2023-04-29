Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.04.2023 14:39

Tırın taşıdığı konteyner ABD'li basketbolcunun üzerine devrildi

İstanbul'da, üst geçide çarpan tırın taşıdığı konteyner, Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi. Dunston'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tırın taşıdığı konteyner ABD'li basketbolcunun üzerine devrildi

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan tırın taşıdığı konteyner, Marmaray'ın üst geçidine çarptı. Konteyner, çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan ABD'li basketbolcu Dunston'un kullandığı aracın üzerine devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Dunston, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle, Rauf Orbay Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin devrilen konteyneri kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"Genel sağlık durumu iyi"

Lacivert-beyazlı kulüp, hastaneye kaldırılan Dunston'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır." denildi.

ETİKETLER
Anadolu Efes İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hamzabeyli'de 60,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Akşener: Seçim seçmen için bayramdır
15:29
Bahçeli: Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir
15:41
Twitter'ın eski CEO'su: Musk Twitter anlaşmasından caymalıydı
15:25
İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
15:08
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ