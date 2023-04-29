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Türkiye
AA 29.04.2023 14:24

Hamzabeyli'de 60,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 60 kilo 756 gram esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli'de 60,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yapılan analiz ve kontrol çalışmaları neticesinde bir tır riskli olarak değerlendirildi ve x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinde tırın çekici bölümünde şüpheli yoğunluk olduğu görüldü.

Hamzabeyli'de 60,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Arama hangarına sevk edilen tırın şüpheli yoğunluk görülen bölgelerine, narkotik dedektör köpeği de tepki verdi. Tırın çekici bölümündeki ön, arka ve yan döşemenin iç kısımlarına gizlenmiş vakumlu poşetler olduğunu tespit eden ekipler, toplam 99 paketteki 60 kilo 756 gram esrara el koydu.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

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Ticaret Bakanlığı Sınır Güvenliği
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