Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.04.2023 14:37

Yüzmede milli takım seçmeleri Edirne'de devam ediyor

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam ediyor.

Yüzmede milli takım seçmeleri Edirne'de devam ediyor

Geçen yıl hayatını kaybeden İtalyan antrenör Stefano Nurra anısına düzenlenen seçmelerde 505 sporcu, milli takıma girebilmek için mücadele ediyor.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, Avrupa Yüzme Birliğinin (LEN) takviminde yer alan organizasyonda yıldız, genç ve açık yaş milli takım sporcularının seçildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Atıl, yüzücülerin güzel performans göstererek rekorlar kırdığını belirtti.

"Seçmelerin üçüncü günündeyiz. Sporcularımız ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyor. Tüm sporcu ve antrenörleri tebrik ediyoruz."

Seçmeler 30 Nisan Pazar günü sona erecek.

Seçmelerin ilk gününde Fenerbahçe Spor Kulübü yüzücüsü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14:56.67’lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçmeyi başarmıştı. Başarılı sporcu seçmelerin ikinci gününde de 800 metre serbest stilde 07.56.08'lik derecesiyle 15-16 Yaş Türkiye rekorunu kırmıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçeli bir diğer yüzücü Mert Ali Satır ise seçmelerin ikinci gününde 100 metre sırtüstü kategorisinde 54.69 saniyelik derecesiyle 19+ Yaş Türkiye rekorunu kırma başarısını göstermişti.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Konyaaltı Belediyespor EHF Kadınlar Kupası final için ilk maçına çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
Akşener: Seçim seçmen için bayramdır
15:29
Bahçeli: Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket'tir
15:41
Twitter'ın eski CEO'su: Musk Twitter anlaşmasından caymalıydı
15:25
İskoç adası 150 bin sterlinden satışa çıktı
15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
15:08
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
TEKNOFEST'te milli teknolojilere yoğun ilgi
FOTO FOKUS
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
Gökoğuz Türklerinin yurdu: Gagauzya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ