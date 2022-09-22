Meta, hala geliştirmenin ilk aşamalarında olan isteğe bağlı kullanıcı kontrollerinin, insanların çıplak fotoğraflardan ve diğer istenmeyen mesajlardan korunmalarına yardımcı olacağını söylüyor.

Teknoloji devi, bu kontrolleri , kullanıcıların rahatsız edici içerik içeren doğrudan mesaj isteklerini otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan "Gizli Sözler" özelliğine benzetti.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, müstehcen bir fotoğrafın başka bir kullanıcıya gönderilmesi durumunda, görüntüyü bulanıklaştırarak sansürleyecek. Sadece kullanıcı isterse görsel sansürsüz olarak gösterilecek.

Meta'ya göre, gerçek mesajları görmesine veya üçüncü şahıslarla paylaşmasına izin vermeyecek. Meta sözcüsü Liz Fernandez, “Bu yeni özelliklerin insanların gizliliğini korurken, aldıkları mesajlar üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamak için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Meta, teste yaklaştıkça önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni özellik hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağını söylüyor.

Kadınlar çevrimiçi cinsel tacize uğruyor

Bununla birlikte geçen yıl Pew Araştırma Merkezi, 35 yaşın altındaki kadınların yüzde 33’ünün çevrimiçi olarak cinsel tacize uğradığını tespit eden bir rapor yayınladı.

Durham Hukuk Fakültesi’nden görüntü temelli cinsel istismar uzmanı Profesör Clare McGlynn HuffPost’a “Bazıları öne çıkıp müstehcen fotoğrafların zararsız olduğunu söyleyecek. Yüz yüze olmadığı gerçeğini herkes tartışıyor ama cinsel suçları bu şekilde kategorize edemezsiniz. Cinsel suçların psikolojik zararları çok önemlidir ve farklı suç biçimleri farklı insanlar üzerinde aynı etkiye sahip olabilir” dedi.