Emniyet Teşkilatı'nın ülke semalarındaki gözü silahlı, silahsız insansız hava araçları. Terörle mücadeleden asayişe kadar pek çok alanda kullanılan İHA'ların bakımları teknisyenler tarafından gerçekleştiriliyor.

O isimlerden biri de Türkiye'nin ilk kadın İHA Teknisyeni Hilal Kara. Van Havacılık Şube Müdürlüğünde görev yapan Kara, her genç kızın olduğu gibi kendisinin de rol modelinin babası olduğunu söyledi.

Bayraktar TB2 insansız hava aracının bakım onarım, faydalı yük kullanımı ve silahlı insansız hava araçlarının mühimmat yükleme görevlerini üstlendiklerini ifade eden Kara, "Erkeklerin çoğunlukta olduğu bir meslek grubunda çalışıyorum. Tabi bunun zor yanları oluyor. Teşkilatımızın ve çalışma arkadaşlarımın yardımıyla bu zorlukların tabii ki de üstesinden geliyorum. Yaptığım için maneviyatının yüksek olması her şeyi daha da kolaylaştırıyor. Türk kadınının isteyip yapamayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.

İnsansız hava araçlarının katıldığı hiçbir operasyonda emniyet teşkilatının şehit vermediğini aktaran Kara, "Ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarım operasyonlara teknik destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk kadının savaşta ve barışta her daim ülkesinin arkasında olduğunu söyleyen Kara, bugün, yarın ve daima aynı yolda yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kamera: Seyit Taşdelen