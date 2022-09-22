Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom ve Orange, hologram olarak da adlandırılan "üç boyutlu görüntülerin gerçek zamanlı aktarılmasına" imkan tanıyacak bir platform geliştireceklerini açıkladı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, proje sonunda aranan kişi, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde arayan kişiyi üç boyutlu olarak karşısında görebilecek. Üç boyutlu hologramlar, akıllı telefonların özçekim kamerası kullanılarak oluşturulacak.

Kameranın aldığı görüntüler ileri seviye bir üç boyutlu görüntü çeviricisine gönderilecek ve bu çevirici sayesinde holografik görüntüler ortaya çıkacak. Ortaya çıkan görüntü sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle görülebilecek.

Telekom operatörlerinin projesi, çok hızlı veri aktarımı imkanı sunan 5G teknolojisi sayesinde mümkün olabilecek.

"Hologram arama" imkanı verecek projenin iki yıl içinde tamamlanması ve kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

Hologram aramaların şu anda da teknik olarak mümkün olduğu ancak çok karmaşık ve zor bir teknoloji olduğundan çok hızlı veri aktarımı sağlayan 5G teknolojisiyle bu işlemlerin kolaylaşacağı belirtiliyor.