Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yerli ve milli kazanımlar oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'de bir ilk

TUSAŞ, özgün ürünlerin uçuş faaliyetlerini icra etmeden önce kritik parçaları test etmesini sağlayan Tam Boy Statik Test’te (Full Scale Static-FSST) dünyada bir ilk daha gerçekleştirilecek.

TUSAŞ, tam statik teste tabi tuttuğu GÖKBEY ile hacimsel olarak bakıldığında TUSAŞ tarihinin en büyük testinin yanında Türkiye için de bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

32 farklı test senaryosu

Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaların test edilecek GÖKBEY ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalı ile gerçekleştirilirken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek. 32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testinde yaklaşık 2 bin kanaldan sensör verisi toplanacak.

Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz edilecek. Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak.