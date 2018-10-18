Duruş bozukluğuna karşı uyarı cihazı geliştirdiler

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği bölümünden geçen yıl mezun olan Samet Yıldız, Ahmet Çalışkan, Ali Tuncay Yılmaz, Deniz Baran Demirhan ve Oğuzhan Harman, duruş bozukluğu oluşabilecek meslek gruplarında çalışanlarda omurga eğriliğini engelleyecek bir proje geliştirmeye karar verdi.

TÜBİTAK ile Karabük Üniversitesinin desteğiyle bir yıl önce çalışmaya başlayan proje ekibi, "Postür (duruş) takip ve uyarıcı cihazı" adını verdikleri, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı veren bir cihaz geliştirdi.

Projeleri ile önce il birincisi olan, ardından Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri bölge proje yarışmasına katılan proje ekibi, burada da "Tekno girişimcilik" kategorisinde birincilik elde ederek Ankara'da 12-15 Kasım'da gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazandı.

Prototip aşamasında olan cihaz, yaklaşık 2 bin 500 liraya mal edildi.

"Bu cihaz annelerimizin görevini üstleniyor"

Samet Yıldız, duruş bozuklukları üzerine yaptıkları araştırmada birçok insanın bu durumdan şikayeti olduğunu gördüklerini belirtti.

Bunun üzerine "Postür takip ve uyarıcı cihazı" geliştirmeye karar verdiklerini belirten Yıldız, bu cihazla duruş bozukluğunun önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Duruş bozukluğunun, farkına varılmadan gelişen bir durum olduğundan bahseden Yıldız, hareketsiz yaşam, uzun süre bilgisayar ve cep telefonu kullanımı gibi nedenlerden insanların omurgasında bozukluk oluşabildiğini anlattı.

"Kamburluğu bu cihazla önlemeyi amaçlıyoruz"

Geliştirdikleri giyilebilir cihazın, kişinin duruşunu bozduğu anda uyarı verdiğini vurgulayan Yıldız, şöyle söyledi:

"Bu uyarıyı iki farklı şekilde gerçekleştiriyor. Cihaz hem fiziksel titreşimle hem de mobil uygulamadan görsel bildirimle uyarıyor. Omurga boyunca sensörler yerleştirdik. Bu sensörlerden alınan verileri derleyerek sonuca varıyoruz. Cihaz cep telefonuyla bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Sensörden alınan verileri uygulamaya gönderip kişiye görsel olarak sunuyor. Grafiksel olarak haftalık ve aylık veriler de sunuyoruz. "

Deniz Varan Demirhan da kişiye, duruşunu bozduğunda uyarı gideceğini belirterek, "Annelerimizin 'Oğlum, kızım dik dur' uyarılarını bu cihaz yapıyor. Yani bu cihaz bir nevi annelerimizin görevini üstleniyor. Bu cihazın özellikle 5-10 yaş arası çocuklara ve masa başı çalışanlara yayılmasını amaçlıyoruz. Çağımızda birçok insan kamburluktan muzdarip. Kamburluğu bu cihazla önlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA