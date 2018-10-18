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ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor

ASELSAN, savunma sanayisinde elde ettiği mühendislik birikimiyle tıbbi cihaz sektörüne de yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

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ASELSAN tıbbi cihaz sektöründe hedef büyütüyor

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin mühendislik, yüksek teknolojili ürün geliştirme ve kalite yönetimi kabiliyetleriyle Biosys Biyomedikal'in ventilatör (yapay solunum cihazı) konusundaki alan uzmanlığı bir araya geliyor.

ASELSAN ve Biosys Biyomedikal'in iş birliğiyle bu alanda yenilikçi ve uluslararası pazarda iddialı ürünlerin yerli imkanlarla üretimi amaçlanıyor. Böylece dünya genelinde 4 milyar dolarlık yıllık satışı olan ventilatör cihazlarında Türkiye'nin üretici 6 ülkeden biri olması hedefleniyor.

Ventilatör nedir?

Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor. Bazı hastalar yoğun bakımda geçirdikleri süre boyunca destek tedavilerine ihtiyaç duyuyor. Mekanik ventilasyon bu hastaların ihtiyaç duydukları destek tedavilerinden en önemlisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca yoğun bakım hizmetinin sonrasında da hastaların bir kısmı kronik solunum yetmezliği sebebiyle evde mekanik ventilasyon cihazına bağımlı kalabiliyor.

Ventilatörlerin çok yoğun ihtiyaç duyulduğu diğer bir birim de, hastanelerin acil servisleri olarak dikkat çekiyor. Acil servislere başvuran hastalardan akut solunum yetmezliği yaşayan önemli bir bölümü solunum desteğine ihtiyaç duyuyor ve ventilatör cihazına bağlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yapay solunum cihazı, Ventilatör, Savunma Sanayii, Biosys Biyomedikal, ASELSAN
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