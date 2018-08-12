  • 12 AĞUSTOS 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dünyanın en büyük hava aracı: Airlander 10

Dünyanın en büyük hava aracı: Airlander 10

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'den yaklaşık 60 metre daha uzun Airlander 10 adlı hava aracının özelliklerini Hybrid Air Vehicles açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dünyanın en büyük hava aracı: Airlander 10

Havacılık şirketi Hybrid Air Vehicles dünyanın en büyük hava aracının nasıl olacağını açıkladı. 

Airlander 10 adlı hava aracı, 4 adet 365 beygir gücünde dizel motorla çalışıyor. Kalkış için sabit kanatlı bir uçak gibi aerodinamik bir kaldırma sistemi kullanıyor. Aynı zamanda Airlander'ı havada tutan şey helyum.

5 gün havada kalabiliyor

Hava gemisi Airlander, 10 tona kadar yük taşıyabiliyor ve 5 gün boyunca havada kalabiliyor. Ayrıca bunları yaparken bir piste ihtiyacı da yok.

302 metre uzunluğundaki Airlander, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'den yaklaşık 60 metre daha uzun.

Saatte 91 mil (147 km) hızla hareket eden araç, 3 günlük yolculuğa çıkmak isteyen 19 yolcuyu ağırlayabilecek.

Lüks hava aracı

Bir havacılık ve otomobil firmasının tasarladığı hava gemisi, lüks yatak odaları ve salondan oluşuyor. Ayrıca tavandan tabana kadar pencerelere sahip. Bu sayede yolcular 16 bin feet yükseklikte manzaranın tadını çıkarabilecek.

2016'da yapılan 2'nci deneme testinde kaza yapan araç, 6 deneme testinin 5'ini başarıyla tamamladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: hybrid air vehicles, hava gemisi, hava aracı, dünyanın en büyük hava aracı, airlander 10
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER