YouTube en iyi video izleme deneyimi sunan telefonları listeliyor

YouTube'un yeni başlattığı program kapsamında, YouTube videolarını izlerken en iyi deneyimi sunduğu onaylanan telefonlar listeleniyor.

YouTube Device Report (Cihaz Raporu) sayfasındaki açıklamaya göre, "Signature Device" sertifikalı bir cihazla daha az bant genişliği kullanırken canlı HDR videoların, insanı içine alan 360 derece videoların ve hızlı video yükleme sürelerinin tadını çıkarmak mümkün.

Buna göre, bir telefonun Signature Device listesine dahil olabilmesi için HDR desteği, yüksek kare oranı, sağlam DRM performansı, 4K kod çözme yeteneği ve yeni nesil video codec'leri kullanması gerekiyor.

Google, ekibinin her cihazı değerlendirdiğini ve video oynatma performansı ve yetenek sorunlarını gidermek için üreticilerle birlikte çalıştığını belirtti.

Listede iPhone yok

Listede Apple'ın iPhone modellerinden hiçbirinin yer almaması da dikkat çekiyor. Bunun nedeni Apple'ın, Google'ın geliştirdiği ve kullandığı VP9 video codec'ini desteklememesi ve ayrıca Safari'nin 4K çözünürlükte YouTube videolarını oynatamaması.

YouTube videolarını izlerken en iyi deneyimi sunduğu onaylanmış telefonların listesi şöyle:

Sony Xperia XZ2 Premium

HTC U12+

OnePlus 6

LG G7 ThinQ

Xiaomi Mi 8

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ2

Nokia 8 Sirocco

Xiaomi Mi Mix 2S

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Huawei Mate 10 Pro

Samsung Galaxy Note8

LG V30

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Kaynak: TheVerge