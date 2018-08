NASA'nın Güneş'e ilk dokunuş yolculuğu ertelendi

NASA, fırlatış için geriye sayımın son bir dakikasında, Delta 4 roketiyle fırlatılması beklenen otomobil büyüklüğündeki uzay aracının yolculuğunun teknik bir nedenden ötürü ertelendiğini duyurdu.

This morning's launch of a @ulalaunch #DeltaIV Heavy rocket carrying the #ParkerSolarProbe spacecraft was scrubbed. The launch is planned for Sunday, Aug. 12. Details: https://t.co/0BhSpVA9oZ pic.twitter.com/QQWZv2gKo0