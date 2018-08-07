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Güneş'e ilk temas için geri sayım başladı

Güneş'in atmosferine daha önce hiçbir aracın gitmediği kadar yaklaşacak Parker Güneş Kaşifi aracıyla insanlık ilk kez bir yıldıza dokunacak ve Güneş hakkındaki gizemleri çözecek.

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Güneşe ilk temas için geri sayım başladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),  "Parker Güneş Kaşifi" adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracını 11 Ağustos'ta  Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan Delta 4 roketiyle fırlatacak. Fırlatma anı, NASA'nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

 


 

Çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışacak

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtildi.

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Kaşifin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor. Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının, görevi mümkün kılacağını açıklıyor.

Kaynak: TRT Haber, NASA

Etiketler: Parker Güneş Kaşifi, NASA, güneş
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