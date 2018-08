Güneş'e ilk temas için geri sayım başladı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), "Parker Güneş Kaşifi" adı verilen otomobil büyüklüğündeki aracını 11 Ağustos'ta Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan Delta 4 roketiyle fırlatacak. Fırlatma anı, NASA'nın internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Parker Güneş Kaşifi'nin, yıldızın korona adı verilen milyon derecelik atmosferinde Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Ever wonder what a spacecraft looks like tucked inside its protective capsule atop a rocket? Behold, @NASASun’s Parker #SolarProbe inside one half of its 62.7-foot tall fairing, ready to launch on Aug. 11 to touch the Sun: https://t.co/t10cYjbGEy pic.twitter.com/6wuMIQ1Qyu