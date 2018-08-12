ABD'li bilim insanları: Beynin bir bölgesinin uyarılması kötümserliği tetikliyor

Bilim insanları, beynin belirli bir bölgesinin uyarılmasıyla oluşan negatif etkilenmenin, karar alma sürecinde kötümser seçimlere yol açtığını belirledi.

ABD'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) bağlı McGovern Beyin Araştırmaları Merkezi'nde görevli araştırmacılar, hayvanlar üzerine yaptıkları deneylerde, beynin kaudat çekirdek bölgesinin uyarılmasının stres altında kötümser davranışlara yönelttiğini gözlemledi.

Kötümser karar alma davranışı gün boyu sürebiliyor

Hayvanların, kaudat çekirdek bölgesinden gelen uyaranların etkisi altında davranışlarının olası faydalarından daha çok olası kötü sonuçlarına odaklanarak karar verdikleri belirtildi.

Kötümser karar alma davranışının, ilk uyarımdan sonra gün boyu sürebildiği de belirlendi.

Bilim insanları, bunun insanlarda depresyon ve anksiyete bozukluğu hastalıklarında da karşılaşılan bir etkilenme modeli olduğunu açıkladı.

Araştırmanın başyazarı Ann Graybeil, bulguların hastalıkların tedavisi için yeni olanaklar sağlayabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Neuron" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA