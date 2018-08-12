Tesla’nın başmühendisi Apple’a geri döndü

Apple, uzun bir süredir otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor. 2014'te başlangıcı yapılan ve sır gibi saklanan Project Titan adlı proje için en önemli ilerlemenin 2019 yılında yaşanacağı söyleniyor.

Birçok önemli ismi bu proje etrafında toplayan Apple, eski Mac Donanım Mühendisi Doug Field ile yeniden çalışacağını açıkladı. Field, Apple'ın Project Titan araba ekibinde Bob Mansfield'la birlikte çalışmak için Cupertino'ya geri dönüyor.

Apple, Field’ın otonom araç projesinde çalışacağını doğrulamadı ancak kıdemli mühendisin elektrikli otomobil şirketi Tesla’da üstlendiği rol düşünüldüğünde bu varsayımın gerçek olması bekleniyor.

5 yıl aradan sonra geri döndü

Tesla’ya 2013 yılında geçen Field, son olarak Model 3’ün hem üretim hem de mühendislik süreçlerinden sorumluydu.

Tesla CEO'su Elon Musk, üretim sorunlarının ardından bu yılın başlarında Model 3 üretiminin başına geçmişti.

Apple ile yolları yeniden kesişen başarılı mühendis Field, şirketteki kariyerine Saha Başkan Yardımcısı olarak başlamıştı.

Project Titan’ın başındaki isim Bob Mansfield, 2014 - 2015 yılları arasında Apple Watch projesinde çalıştıktan sonra emekli olmuştu. Ancak Cupertinolu şirket, Mansfield’ı 2016'da Project Titan araba ekibine liderlik etmesi için yeniden işe almıştı.

Kaynak: TRT Haber