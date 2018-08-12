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NASA Güneş keşif uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu uzaya fırlatıldı.

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NASA Güneş keşif uydusunu uzaya fırlattı

NASA'dan yapılan açıklamada, uydunun yerel saatle gece 0:33'te (TSİ 10:33) Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hareket ettiği duyuruldu.

Boeing firmasının ürettiği Delta 4 roketiyle fırlatılan otomobil büyüklüğündeki uzay aracının dün sabah saatlerinde planlanan fırlatılışı, teknik aksaklık nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Uzayda saatteki 690 bin kilometre hıza ulaşması beklenen uzay aracı, Güneş yüzeyine 6,16 milyon kilometre yaklaşarak solar atmosfer hakkında bilgi toplayacak.

Isıya dayanıklı kompozit ısı kalkanı kullanıldı

Uzay aracı, keşif faaliyeti sırasında Güneş yörüngesinde bin 370 derecelik sıcaklığa maruz kalacak. Aracın üzerinde, Güneş'in radyoaktif etkisine dayanıklı, yaklaşık 12 santimetre kalınlığındaki karbon kompozit ısı kalkanı ısıyı yalıtarak aracı yaklaşık 30 derecede tutacak.

Parker Güneş Kaşifi'nin, korona adı verilen milyonlarca derece sıcaklıktaki plazmadan oluşan dış halesinde yürüteceği keşif faaliyetinde, 7 yıl boyunca Güneş'in çevresini 24 kez dönmesi planlanıyor.

Keşif aracının, Güneş'i bugüne kadar insan yapımı herhangi bir objeden daha yakından inceleyeceği belirtiliyor.

Neler yapması bekleniyor?

Aracın görevleri arasında güneş rüzgarının hızlanmasının, yıldızdan devamlı dışarı madde akışının ve koronadaki çok yüksek sıcaklığın gizemini çözmeye çalışmak yer alıyor.

Keşfin, Güneş'in aktif parçacıklarının hızlanmasının ardında yatan mekanizmanın anlaşılmasına yardım etmesi de bekleniyor.

Güneş'in aktif parçacıkları, yıldızdan fırlayarak uzaklaştıklarında ışık hızının yarısından fazlasına erişiyor.

Bilim insanları, aracın ısıyı kesen kalkanının görevi mümkün kılacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: uzay, NASA, keşif uydusu, güneş
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