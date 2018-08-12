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70 yaşında, günde 20 saat Pokemon Go oynuyor

Tayvan'da 70 yaşındaki bir kişi, torununa özenerek bisikletine taktığı 11 telefonla günde 20 saat artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon Go oynuyor.

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70 yaşında, günde 20 saat Pokemon Go oynuyor

Pokemon avını daha da ileri götürmek için bisikletine dört telefon daha takmayı planladığını söyleyen Chen San-yuan, bu hobisi için ayda 1000 dolardan fazla harcıyor.

Taipei sokaklarında "Pokemon Amca" olarak bilinen Chen, mobil şarj cihazlarının yardımıyla gece geç saatlere kadar oyun oynayabiliyor.

Fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayınlandıktan sonra üne kavuşan Chen, Pokemon sayesinde yeni dostlar edindiğini ve alzheimer'a yakalanma riskini azalttığını söyledi.

Temmuz 2016'da çıkarılan Pokemon Go oyunu tüm dünyada kısa sürede popüler hale gelmiş, oyunun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri 5 gün içinde 9 milyar dolar değer kazanmıştı.

Kaynak: BBC

Etiketler: Tayvan, Pokemon Go
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