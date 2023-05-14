Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 14.05.2023 08:35

Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 'Ay Araştırma Programı'nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi'nin (HİS), sonda roketiyle 103 kilometre irtifaya ulaştığını ve ateşlendiği duyurdu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hibrit İtki Sistemi'ne ilişkin paylaşım yaptı.


Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı! Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), DeltaV Uzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi. HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz."

ETİKETLER
Türkiye Uzay Ajansı Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Geleceğin mucitleri Bilim Üsküdar'da eğitim alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu kullandı
11:12
YSK Başkanı Yener: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı
11:07
Sandık başında kalp krizi geçiren 2 kişi hayatını kaybetti
11:28
Siyasiler oyunu kullandı
10:56
Genelkurmay Başkanı Güler oyunu kullandı
Deprem bölgesi sandık başında
Deprem bölgesi sandık başında
FOTO FOKUS
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ