Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hibrit İtki Sistemi'ne ilişkin paylaşım yaptı.
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı!????— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 13, 2023
Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), @DeltavUzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi.
HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz!???????? pic.twitter.com/jkzgNoLN4Y
Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı! Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), DeltaV Uzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi. HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz."