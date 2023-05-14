Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hibrit İtki Sistemi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı!????



Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), @DeltavUzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi.



HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz!???????? pic.twitter.com/jkzgNoLN4Y — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 13, 2023

Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındığını duyuran Türkiye Uzay Ajansı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dünya’da ilk kez bir Hibrit İtki Sistemi uzaya taşındı! Ay Araştırma Programı’nda kullanılacak Hibrit İtki Sistemi (HİS), DeltaV Uzay sonda roketiyle 103 km irtifaya ulaştı ve ateşlendi. HİS’lerimizi gizleyemiyoruz, gururluyuz."