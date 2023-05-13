Geleceğin mucitleri Bilim Üsküdar'da eğitim alıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Üsküdar Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle 2018 yılında hizmete girdi. Açıldığı günden bugüne 550 binden fazla öğrenci eğitim aldı. Bilim Üsküdar, çocuklara bilimi sevdirirken, kendilerini keşfetmelerini de sağlıyor.

Merkezde tasarım, doğa bilimleri, matematik, astronomi ve teknoloji olmak üzere 5 farklı atölye bulunuyor. Atölyelerde, 6-14 yaş arası çocuklar hem eğlenerek hem de deneyerek bilimi öğreniyorlar.

Merkezde, mevcut atölyelerin haricinde 3 deneyap atölyesi ve bir de kütüphane bölümü bulunuyor.

7 temada farklı sergi alanları eklendi

Bilim Üsküdar'ın 2. fazının açılışı da geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Merkeze 7 temada farklı sergi alanları eklendi.

Finanstan otomotive, mavi gezegenden milli teknolojiye kadar birçok konuda sergi alanları da bu merkezde mevcut. Bu alanlara kurulan düzenekleri 7'den 70'e herkes deneyimleyebiliyor.

Merkezin en dikkat çekici yerlerinden biri planetaryum yani gezegen evi. Burada çocuklar koltuklara uzanarak, uzayın derinliklerini keşfe çıkıyor.

Yetişkinler de ilgi gösteriyor

Bilim Üsküdar sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgi gösterdiği bir merkez. Özellikle sergi alanlarında hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Tüm eğitimlerin ücretsiz verildiği Bilim Üsküdar, Pazartesi günleri hariç her gün 09.00'dan 18.00'e kadar açık.