DIGIAGE Kış Kampı, TRT'nin resmi iletişim sponsorluğunda gerçekleştirildi.

31 ilden 38 takımda 165 tasarımcı genç, en iyi oyunu tasarlayabilmek için ter döktü.

Oyun Geliştirme Kış Kampı'nda gençler, hazırlıklarını tamamlamak için uzun saatler boyunca dikkatle çalıştı. Bu çalışmanın sonucu, zaman zaman uykuya yenik düşenler de vardı.

165 genç oyun tasarlamak için gece gündüz çalıştı

Oyunlar, sunum gününde yatırımcı ve sektör temsilcileriyle buluştu.

Dijital Türk Oyunları Platformu Kurucusu Okan Özbay, "24 saat esaslı çalıştılar. Sunuyorlar içlerinden bazıları iyi bir göz kırpıyor geleceğe. Muhtemelen yatırım alacak şirketler olacaklar." dedi.

Türkiye'de giderek büyüyen sektör gençlerin heyecanını da yüksek tutuyor.

Tasarımcı Mustafa Kılıç da, "Amacı zaten birini eğlendirmek, yaparken de eğleniyorsanız, yaptıktan sonra da ne kadar çok aynı şeyi görüp yine de eğlenmeye devam edebiliyorsanız, o oyunun biz tutacağına inanırız." açıklamasında bulundu.

52 oyun tasarlandı

Tasarımlar, çevrim içi 900 genç tarafından da izlendi. Bazı takımlar yatırım teklifini kaptı.

Tasarımcı Ayşu Aydın ise "Bu tür kamplar, en çok sosyal etkileşim açısından bize çok şey katıyor. Ben buraya gelmeden önce sektörden neredeyse kimseyi tanımıyordum." şeklinde konuştu.

Tasarımcı Miraç Mert Zirek de "Bizi destekleyecek, bize mentorluk sağlayabilecek, bize yatırım yapabilecek insanlara ulaşmak çok zor normal şartlarda. Burada yüz yüze tanışabiliyoruz." dedi.

Kamp süresince 52 oyun tasarlandı.