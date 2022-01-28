Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından paylaşılan bir rapora göre, 2021’de 95.000’den fazla kişinin kendilerini sosyal medya platformları aracılığıyla bulan dolandırıcılara 770 milyon dolar çaldırdığını söyledi. Bu meblağ dolandırıcıların 2020’de elde ettikleri 258 milyon doların iki katından daha fazla.

2021’de dolandırıcılık olaylarının son beş yılda inanılmaz derecede yükseldiği belirtildi. Ayrıca, “kripto para yatırımcısı” dolandırıcılığında büyük bir artış olduğu gözden kaçmadı.

Romantizm dolandırıcılığı rekor seviyede

Rapora göre, romantizm dolandırıcılığı da son yıllarda rekor seviyelere yükseldi. FTC, “Bu dolandırılma yöntemi genellikle bir yabancıdan gelen görünüşte masum bir arkadaşlık isteği ile başlar, ardından tatlı bir konuşma ve ardından kaçınılmaz olarak bir para talebi ile son bulur” açıklamasında bulundu.

Bu raporda adı geçen Facebook ve Instagram, “2021’de çevrimiçi aşk dolandırıcılığına para kaybettiklerini söyleyenlerin üçte birinden fazlası, bu olayların Facebook veya Instagram’da gerçekleştiğini söyledi.” Aynı şekilde FTC, 10 rapordan 9’unda belirttiği iki uygulamada, Facebook ve Instagram‘ın teslim edilmeyen mal bildirimleri için en çok şikayet gerçekleştirilen platform olduğunu söyledi.

Dolandırıcılıktan korunmak için ne yapılabilir?

Meta‘nın bir sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu tür dolandırıcılık ve suistimalle mücadele için önemli kaynaklar ayırdık. Ayrıca hesapları, sayfaları ve reklamları askıya almanın ve silmenin ötesine geçiyoruz. Yapabildiğimiz kadar sorumlulara karşı yasal işlem başlatıyoruz ve insanları bu davranışı gördüklerinde bildirmeye her zaman teşvik ediyoruz.” dedi.

İlginç bir şekilde, FTC‘nin tavsiyelerinden biri olarak, dolandırılan insanların yaşları, ilgi alanları gibi kişisel ayrıntılarına dayalı olarak sahte reklamlarla insanları sistematik olarak hedeflemek için sosyal medya platformlarında kişiyi cezbedecek bu tür reklamlardan kaçınılmasını söyledi. FTC ayrıca, kullanıcıların gizlilik ayarlarını kilitlemelerini ve özellikle kripto para birimi veya hediye kartları şeklinde para isteyen mesajlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.