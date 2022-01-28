İsmini Meta olarak değiştirmesinin ardından özellikle kripto para alanında daha aktif olması beklenen Facebook, aksi yönde bir hamle yaparak Diem isimli dijital para projesini resmen sonlandırdı.

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre Meta, Diem'in isim haklarının satışı için bir alıcı aramaya başladı.

Düzenleyici baskılar projenin sonunu getirdi

2019 yılında Libra ismiyle tanıtılan projede yol haritası, dijital para biriminin ABD doları endeksli olacağı yönündeydi. Ayrıca bu yeni para biriminin Facebook’ta kullanılabilmesi bekleniyordu. Ancak sonrasında işler beklendiği gibi gitmedi. Özellikle ABD’li düzenleyiciler, bu projeye baskı uygulamaya başladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Diem ile ilgili Senato önünde ifade vermek durumunda kaldı.

Diem ile ilgili düzenleyici endişelerinin başında, kripto paraların evrensel finans sistemi üzerindeki kontrolü sallantıya sokacağı, suç işlemek için elverişli bir ortam oluşturacağı ve kullanıcı gizliliğine hasar vereceği fikri yer alıyordu.

Projeye başlangıçta pek çok büyük ismin katılacağı açıklanmıştı. Bu devlerin arasında bulunan Visa, Mastercard ve PayPal’ın aynı paydada buluşması ilk başta kamuoyunun dikkatini çekse de, bu üçlü düzenlemelere yönelik endişelerin artmasıyla Diem projesinden çekildiğini ilan etti.

Projeyi 200 milyon dolara satıyor



Facebook, bir ödeme ağı oluşturmak için 2019 yılında kurduğu dijital para projesini yaklaşık 200 milyon dolara kripto odaklı küçük bir California bankasına satıyor.