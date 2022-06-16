Kaspersky, kurumsal posta kutularının spam bombardımanına maruz kalma miktarını ve bunun çalışanların üretkenliğini nasıl etkileyebileceğini analiz etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her gün gönderilen tüm e-postaların yüzde 45-85'ini spam e-postalar oluşturuyor. Ancak bu e-postaların içerebileceği cazip teklifler, kötü niyetli bağlantılar ve eklerin yanı sıra, istenmeyen posta akışı, yüklenmiş bir istenmeyen posta önleme çözümü olmadığı durumlarda kullanıcıların posta kutularını tıkayarak can sıkıcı ve bunaltıcı hale dönüşebiliyor.

Kaspersky araştırmacıları, tarafsız hazırlanan bir çalışmadan destek alarak, ofis çalışanlarının bu mesajları okumak veya sadece göz atmak için harcayabileceği zamanı yaklaşık olarak hesapladı. Çalışanlar, kurum dışından günlük olarak aldıkları e-posta sayısına göre üç gruba ayrılıyor.

Hesaplamalara göre günde 30'a kadar e-posta gönderilenler, haftada yaklaşık 30 istenmeyen e-posta alıyor ve bunları ayıklarken her yıl toplamda yaklaşık 5 saatleri boşa gidiyor. Her gün 30-60 e-posta alan çalışanlar, aynı şeyi yapmak için yılda 11 saatlerini harcıyor, bu da bir iş gününden fazla zamana karşılık geliyor.

Günde 100'e kadar e-posta alan kişiler ise yılda iki iş gününden fazla olmak üzere 18 saatlerini bu işe harcayabiliyor. Günde 100'den fazla gelen mesajı olan posta kutularında istenmeyen e-postaları ayıklamak için gereken saat sayısının yılda 80'e eşit olduğu hesaplandı.

"Kuruluşlar, çalışanlarını özel istenmeyen posta önleme araçlarıyla korumalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky E-posta Tehditlerinden Korunma Grup Müdürü Andrey Kovtun, bütün bir yıl boyunca 5 saatin bir çalışan için kritik görünmeyebileceğini belirtti.

Ancak yüzlerce çalışanı olan bir kuruluşa ölçeklendiğinde bunun oldukça büyük bir iş kaybına dönüşebileceğini vurgulayan Kovtun, "Bu sayı çalışanların dışarıdaki kişilerle daha aktif iletişim kurduğu hizmetler sağlamaya odaklanan işletmelerde daha fazla öne çıkabilir. E-posta büyük bir dikkat dağıtıcı olduğundan, çalışanlar spam mesajı okuyup sildikten sonra işe geri dönmek için zaman kaybedebilir. İstenmeyen e-postaların bu olumsuz etkileri her zaman çok açık olmayabilir. Ancak kuruluşlar bunların farkında olmalı ve çalışanlarını özel istenmeyen posta önleme ve kimlik avı önleme araçlarıyla korumalıdır." ifadelerini kullandı.