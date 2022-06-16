Türkiye, "Savunma ve havacılık alanında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasında yer alma" hedefiyle bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl ihracatını bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 artırarak 3 milyar 212 milyon dolara çıkaran Türk savunma sanayii, 2022 yılı için 4 milyar doların üzerinde ihracat gelirine ulaşmayı amaçlıyor.

Savunma ve havacılık sanayiinin ihracatta artan performansı şirketlerin bu alandaki faaliyetlerine de yansıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması"nda Türk savunma sanayisi şirketlerinin performansı dikkati çekti.

Sıralamada en hızlı yükselen şirketler değerlendirmesinde Ejder Yalçın, Yörük 4x4, Ejder TOMA gibi araçların üreticisi Nurol Makina 5'inci sırada yer aldı.

2020 yılında 22,5 milyon dolarlık ihracat yapan Nurol Makina, geçen yıl bu tutarı yüzde 141 artışla 54,3 milyon dolara çıkardı. Söz konusu ihracatın tamamına yakını savunma ve havacılık sanayisi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi.

Bu gelişmeyle 2020 yılında 954'üncü sırada yer alan Nurol Makina, 472 basamak yükselerek 482'inci sıraya çıktı.

Botların hızı ihracatta da yüksek

Yüksek süratli devriye botlarıyla başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan Yonca-Onuk Tersanesi de 18'inci sırada yer aldı.

2020 yılında 22 milyon dolarlık ihracat yapan Yonca-Onuk Tersanesi, geçen yıl bu tutarı yüzde 93,5 artırarak 42,5 milyon dolara çıkardı.

Yonca-Onuk Tersanesi, 2020 yılında 975'inci sırada yer alırken geçen yıl 343 basamak yükselerek 632'nciliğe ulaştı.

İHA, motor, zırhlı, mühimmat ihracatı ön plana çıktı

TİM verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisinin 2021 yılında ihracat lideri 638,9 milyon dolarla insansız hava araçları üreticisi Baykar oldu.

Baykar'ı, 345,5 milyon dolarla uçak yapısalları ve hava araçları üreten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) izledi.

Havacılık motorları ve motor parçaları üreten TUSAŞ Motor Sanayi AŞ 205,6 milyon dolar, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçların satışını gerçekleştiren RAM Dış Ticaret AŞ 160,5 milyon dolar, hava araçları için alt sistem ve yapısallar üreten Alp Havacılık 113,9 milyon dolar, füze ve mühimmat üreticisi ROKETSAN 111,5 milyon dolarlık ihracata imza attı.