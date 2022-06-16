Yeni keşfedilen iki ötegezegen, sadece 33 ışıkyılı uzaklıkta olan ‘HD 260655’ adlı kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Süper Dünya, astronomide Dünya'nın kütlesinden daha büyük, fakat gaz devinden çok daha küçük olan bir güneşdışı gezegeni ifade ediyor.

Mevcut yaşam anlayışımız göz önüne alındığında, süper dünyaların yaşanabilir olması pek olası olmasa da, yıldız ve dış gezegenleri Dünya'ya en yakın çoklu dünya sistemleri arasında.

"Bu iki gezegen keşifler için yeni bir test imkanı sunuyor”

MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astronom Michelle Kunimoto, "Bu sistemdeki her iki gezegen de yıldızlarının parlaklığı nedeniyle atmosferik çalışma için en iyi hedefler arasında sayılıyor." Bu gezegenlerin çevresinde uçucu, zengin bir atmosfer var mı? Su veya karbon bazlı türlerin işaretleri var mı? Bu iki gezegen gezegen, bu keşifler için harika bir test imkanı sunuyor” dedi.

Bugüne kadar, Samanyolu'nda 5 binden fazla ötegezegen doğrulandı ve astrobiyologlar Dünya, Venüs ve Mars gibi karasal veya kayalık dünyaları bulmakla yakından ilgileniyor.

TESS teleskobu araştırmacıların en büyük yardımcısı

Büyüklük ve bileşim bakımından Dünya'ya benzer gezegenler bulmak, galaksinin başka yerlerindeki yaşam arayışı için önemli bir kaynak.

Bununla birlikte, kayalık ötegezegenler hem boyut hem de kütle olarak nispeten küçük oldukları için tespit edilmeleri oldukça zor.

Ötegezegenlerin geçişleri sırasında yıldız ışığındaki zayıf düşüşler, ötegezegen avlama teleskobu TESS tarafından farkediliyor. Böylelikle süper dünyalar keşfedilebiliyor.