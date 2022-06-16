Bilim insanlarının keşfettiği süper kütleli bir kara deliğin içine her saniye Dünya kütlesine eşdeğer miktarda madde düşüyor.

Bu kara delik son 9 milyar yılın en hızlı büyüyen kara deliği. Evren boyunca parlayan dalga boyu oldukça büyük ışık gönderiyor.

Adı “SMSS J114447.77-430859.3” kara deliğe kısaca “J1144” deniyor. Özelliklerinin analizi, kara deliği ışığının bize ulaşmak için yaklaşık 7 milyar yıl yol aldığını gösteriyor.

"Oldukça parlak olan kara delik saklanmayı başardı”

Şimdiye kadar gizlenen kara delik onu arayan araştırmacıların gözünden kaçmayı başardı.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astronom Christopher Onken ScienceAlert'e “Tarihsel şanssızlık bizim iyi şansımız oldu. Başka bir ekip, gökyüzünde bu parlak nesneleri aramak için bir ultraviyole uydu kullandı, ancak J1144 kapsama alanında küçük bir boşluğa düştü. Oldukça parlak olan kara delik göz önünde bile olsa saklanmayı başardı”dedi.

Samanyolu'na yakından bakıldığında uzaktaki nesneleri aramanın oldukça zorlaştığını söyleyen araştırmacılar, ön planda görülen ve miktarı oldukça fazla olan yıldızların arka plandaki kaynakları bulmayı zorlaştırdığını vurguluyor.

"Keşif uzaydaki üç boyutlu hareketleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir"

Gama ışını patlamaları yayan süpernova patlamalarının yanı sıra, kuasarlar Evrendeki en parlak nesne. Kuasar, kütlesi milyonlarca ila on milyarlarca güneş kütlesi arasında değişen, bir gaz diski ile çevrili bir süper kütleli kara delik tarafından desteklenen son derece parlak bir aktif galaksi çekirdeği.

Parlayan kara deliğin kendisi değil, aşırı sürtünme ve yerçekimi ile ısıtılan ve spektrum boyunca ışık üreten malzeme.

Keşif kuasarların sayımını yapamak için yeni bir şevk uyandırdı. Ekip şimdiden 80 yeni kuasar tespit etti. Yüzlerce kuasar adayı daha analiz edilecek ve onaylanacak.

Onken “Bu keşifler Samanyolu galaksisinin etrafındaki gaz akışını ortaya çıkarabilir ve uzaydaki üç boyutlu hareketleri daha iyi anlamamızı sağlayabilir” dedi.