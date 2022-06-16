Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf AA]
Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sağlık Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli G.D'nin çaldığı çapa makinesini sattığını belirledi.
Ekiplerce yakalanan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen çapa makinesi sahibine teslim edildi.
Etiketler: Bolu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Hırsızlık
Son Haberler
- 10:10
- 10:07
- 10:04
- 10:02
- 09:36
Sıradaki Haber
Takdir teşekkür belgesi hesaplama nasıl yapılır? Not ortalaması nasıl alınır?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz