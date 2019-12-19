Google’da meydana gelen yavaşlama sunduğu tüm hizmetlerde aksamaya neden oldu. Milyonlarca internet kullanıcısı, Google arama motoru, Youtube, Gmail, Analytics, Haritalar gibi servislere erişemedi.

Google servislerine erişim, 1,5 saatin ardından yeniden normale döndü.

BTK: Sorun bizden kaynaklı değil

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Google servislerinde yaşanan kesintiyle ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı.

Açıklamada, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi. Ayrıca, kurumun, Google yetkilileriyle de iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Google'dan açıklama bekleniyor

Erişim sorunu, sosyal medya platformlarında dile getirilirken, konu hakkında Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber