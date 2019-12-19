Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) Geleneksel Toplantısı'na katıldı.

Bakan Turhan, "İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız." dedi.

Turhan, Kanal İstanbul projesine yönelik eleştirilere, "Ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa şöyle sakıncaları var, deprem olur çevreye zarar verir. İşi depremle irtibatlandıranlar, Kanal İstanul deprem tetikler diyenler tam bir kara mizah yapıyorlar." şeklinde yanıt verdi.

5G teknolojisinin ilk denemesi 2020'de

Turhan ayrıca 5G denemelerine haziran ayında başlanacağını belirtti.

"İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında haberleşme alanını ihmal ederseniz yapılan yatırımların çok da anlamı kalmıyor. Çünkü sanayi alanında da günlük yaşamda da her şey iletişim imkanları üzerinden sonuca gidiyor. Biz de bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki politikalarımızla, vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini arttırmayı temel öncelik olarak ele aldık. Ortaya koyduğumuz projelerimizle, ülkemizin haberleşme alanındaki seviyesini dünya ülkeleri içerisinde üst sıralara taşıdık. Yaptıklarımız meydanda, genişbant abone sayısı 77 milyonu aştı. Fiber abone sayımız 3 milyonu geçti. 2023 yılında her eve en az 100 megabit hızında genişbant internet erişimini sağlamayı ve fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Fiber hat uzunluğu 370 bin kilometreyi aştı. e-Devlet kapısı kullanıcı sayısı 45 milyona yaklaştı. Mobil abone sayısı 82 milyonu aştı. Ülkemizde internet kullanım oranını 2023 yılında yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarmayı hedefliyoruz. Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi için özellikle kritik altyapılarla ilgili üretim çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz 2020 Haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak"

Kaynak: TRT Haber, DHA