Dünya

2019'a damga vuran icatlar

19 Aralık 2019 Perşembe 10:14 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 10:24

Sağlık, teknoloji, savunma sanayi alanlarında onlarca icat, dünyanın dört bir yanında araştırma yapan bilim insanlarının ellerinde şekil buldu. Solucan robottan, kardan elektrik üretebilen cihaza kadar pek çok buluş, 2019'a damgasını vurdu.

[Fotoğraf: MIT News]