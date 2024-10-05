Bayraktar: TEKNOFEST'in amacı daha güzel, adil bir dünya inşa etmek

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar, TEKNOFEST Adana'nın 4. gününde düzenlenen "Selçuk Bayraktar ile Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi"nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada soruları yanıtlayan Bayraktar, "eğitim sisteminin milli nesiller yetiştirebilmesi için önerileriniz neler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizler eğitimlerimizi kurgularken hissederek ve deneyimleyerek öğrenmeyi sağlayacak model geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle ileri matematik ve fizik kavramlarını çok daha somutlaştırarak ve sevdirerek öğrenmeyi sağlayan bir metodoloji uyguluyoruz. En önemli önerilerimden biri bu olur. İnsanlık yararına teknoloji geliştiren, takım çalışmasına uygun, iyilik, adalet ve merhametle kuşanmış nesillerle ancak teknoloji insanlığın faydasına ve iyiliğine olabilir. Yoksa bütün bu geliştirilen teknolojilerin çok kötü kullanım alanları var yapay zeka dahil." cevabını verdi.

Bayraktar, otomasyon sebebiyle insanların işsiz kalmaması için ne gibi önlemler alınabileceğine yönelik bir soruya karşılık, teknolojide doğru uygulamaların insanlara yeni istihdam alanları yaratabileceği, çalışmaların da buna yönelik yapılması halinde insanların hayatlarına anlam katacak şekilde çalışma ortamlarını şekillendirebileceğini söyledi.

"Devletimiz büyük bir motivasyonla bu işe sahip çıkıyor"

"Hedeflerinize ulaşmak için devletten yeterli desteği aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Bayraktar, şöyle yanıtladı:

"Burada yaptığımız en büyük iş, Milli Teknoloji Hamlesi'nin asli unsurlarını oluşturacak nesilleri yetişmesine imkan sağlayan TEKNOFEST derim. Çünkü bizler yüksek teknoloji hava araçları yapıyoruz. Dünyanın en büyük İHA/SİHA üreticisi, en fazla ülkeye ihraç eden, bütün gelirlerinin yüzde 97'si ihracattan gelen firması BAYKAR. Gelirleri dünyaya bu kadar yayılmış başka bir sanayi ve teknoloji firması yok. TEKNOFEST ile teknolojinin tüm alanlarında ülkemizi tam bağımsız ve güçlü kılmak için insanlığın faydasına nesiller yetiştirdiği için aslında en büyük işi TEKNOFEST yapıyor. TEKNOFEST'in 140 farklı paydaşı var. Tam bir sivil toplum, özel sektör ve devlet kaynaşması var. Devletimiz büyük bir motivasyonla bu işe sahip çıkıyor."

Bayraktar, hedefe ulaşma noktasında sabır ve azim konusunda ise "Çok yetenekli olabilirsiniz ama ardında büyük bir inanç yoksa hayat hepimizi sınayacak. Azmetmenizi sağlayacak şey inanç ve bu inancın nereye dayandığı." değerlendirmesini yaptı.

"Kızılelma sonrası projeniz nedir?" sorusuna karşılık ise Bayraktar, "Şu anda uzayla ilgili çalışıyoruz. Uzay alanında tümüyle kendi kaynaklarımızdan küresel konumlama sistemi inşa etmeye çalışıyoruz. İnşallah sizler de daha büyük eserler inşa edeceksiniz." diye konuştu.

Bayraktar, savunma sanayi alanında fırsatlar yönelik ise öğrencilere yapay zeka konusunun yakından takip etmelerini, kendilerinin de bu alanda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kimi rol model aldığına ve ilham kaynağının kim olduğuna yönelik de Bayraktar, "Benim ilham kaynağım sizlersiniz. Tutkularınızın peşinden gidin. Ne yaparsanız en iyisini yapmaya gayret edin. Bunun yanında insanlığın ve ülkemizin yararına bunları yapın. Sizler yepyeni bir dünya inşa edeceksiniz. Kundaktaki bebekleri öldüren, yüksek teknolojiyi bunun için kullanan bu düzenin devam etmesi mümkün değil. TEKNOFEST'i düzenleme amacımız daha güzel, iyilik dolu, daha adil bir dünya inşa etmek. Onu da sizler inşa edeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.