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Bilim Teknoloji
AA 05.10.2024 20:57

Alper Gezeravcı, F-16 ile Adana semalarında süzüldü, nefesleri kesti

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan ziyaretçiler, 18 farklı hava gösterisi izleme şansı buldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, F-16 uçağı ile gösteri uçuşu yaptı.

Alper Gezeravcı, F-16 ile Adana semalarında süzüldü, nefesleri kesti
[Fotograf: AA]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu festival, Adana Havalimanı'nda devam etti.

Festivalin 4'üncü gününde, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların da olduğu 18 hava gösterisi yapıldı.

Gökyüzündeki performansları izleyen ziyaretçiler, paraşüt atlayışı ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösterilere tanık oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin ilk astronotu, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da F-16 uçağı ile Adana semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ziyaretçiler, Gezeravcı'nın havadaki performansını ilgiyle izledi, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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