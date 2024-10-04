Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEKNOFEST'te

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'in paydaşları arasında yer alan TEI, geliştirdiği milli uçak motorlarını ziyaretçilere tanıtıyor. TEI'nin standında sergilenen motorlar arasında, Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye'nin ilk yerli helikopter motoru T700-TEI-701D, Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru TEI-TF10000 yer alıyor.

Stantta ayrıca Airbus A320 ve Boeing 737 uçaklarına güç veren leap motorunun TEI'de üretilen parçaları da sergileniyor. Katmanlı imalat parçaları da ziyaretçilere tanıtılanlar arasında.

TEI aynı zamanda TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması'nın yürütücülüğünü yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"TF6000 motorunun kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdik"

Mahmut Akşit, yaptığı açıklamada, her yıl TEKNOFEST'te yeni bir şeyi ziyaretçilerle buluşturmaya çalıştıklarını belirterek, daha önce plastik modelini sergiledikleri TF6000 motorunun bu yıl kendisini TEKNOFEST Adana'ya getirdiklerini söyledi.

Her yıl bir sürprizle TEKNOFEST'e geldiklerini anlatan Akşit, "İnşallah önümüzdeki yıla başka bir sürpriz hazırlamaya çalışacağız." dedi.

Akşit, TF6000 motorunun Türkiye'nin gerçek anlamda ilk uçak motoru olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"TF6000, turbofan askeri bir uçak motoru. 6 bin libre sınıfındaki motorumuz, Türkiye'nin de artık uçak motoru üretebildiğinin delili. Daha önce, 'bu motorları yapıp çalıştırdığımızda havacılık motorları teknolojileri açısından havacılıkta Süper Lig'e çıkmış olacağız' demiştim. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ligine, kendi motorlarını geliştirmiş ülkeler sınıfına, Süper Lig'e çıktık. Motoru şubat ayında çalıştırdık. 15 bin devire kadar da çıkardık ve orada uzun süre de tuttuk. Şu ana kadar 60'a yakın başarılı bir şekilde testler yaptık."

[Fotoğraf: AA]

"Gençler, kompleks ve yüksek teknoloji gerektiren motorları bile ilgiyle takip ediyor"

Gençlerin TEKNOFEST Adana'daki stantlarına ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Akşit, "'Zamane çocukları' teknolojik şeylere çok meraklılar. Gençler, bu kadar kompleks ve yüksek teknoloji gerektiren motorları bile ilgiyle takip ediyorlar. Şaşıracağınız sorular soruyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu bize umut veriyor. Bu gençlerimiz üniversiteli olacaklar, mezun olacaklar, görevi onlara devredeceğiz. Yeni gelen nesil teknolojik konularda çok daha farkında, çok daha bilinçli ve çok daha hevesli." diye konuştu.

Akşit, yürütücülüğünü üstlendikleri Jet Motor Tasarım Yarışması'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce küçük bir jet motoru yarışması yaptık. Yapıp çalıştırdıklarımız oldu. Her yıl aynı yarışmayı yapmamak için yavaş yavaş daha zor kısımlara geçtik. Bu seneki yarışmamız çift kademe bir fan tasarımı. Bu aslında transsonik süpersonik çalışan bir fan. Bunu lise öğrencilerimizin tasarlaması çok zor. Üniversite seviyesinde bir yarışmaydı. Milli Savunma Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ilk üçü paylaştılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten genç arkadaşlarımız çok harika tasarımlar çıkardılar. Yavaş yavaş bu gençleri yarışmadan sonra ekibimize katıyoruz ve gerçek motorların başına oturtuyoruz. TEI'de çalışmak, kariyer yapmak için de iyi bir fırsat. Çok sürpriz ekipler de çıkıyor. Yarışmayı ilk yaptığımız yıllarda Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi yeni kurulmuştu. Oradan bir ekip birinci olmuştu ve çok parlak arkadaşlarımız çıktı. Şu anda bizde çalışıyorlar. Bunlar bizim için umut ve sevinç kaynağı."