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Bilim Teknoloji
AA 03.10.2024 14:40

TEKNOFEST ziyaretçileri Bayraktar KIZILELMA ve TB3'ü simülasyonla deneyimliyor

Baykar, TEKNOFEST Adana'daki standında yer alan Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 simülasyonlarıyla ziyaretçilere milli araçları deneyimleme imkanı sunuyor.

TEKNOFEST ziyaretçileri Bayraktar KIZILELMA ve TB3'ü simülasyonla deneyimliyor
[Fotograf: AA]

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin paydaşları arasında yer alan Baykar, aralarında Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3'ün de yer aldığı birçok aracını TEKNOFEST Adana'da sergiliyor.

Bu araçların da aralarında yer aldığı birçok hava aracı etkinlikte uçuş gösterileri yapıyor. Bu kapsamda, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

Baykar'ın standında Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) da sergileniyor. Milli DİHA, gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Simülasyonlar ziyaretçilerden ilgi görüyor

Sergilenen Baykar ürünleri arasında mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 1 ve KEMANKEŞ 2 de bulunuyor. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha edebiliyor. Baykar standında haritalama podu, yer kontrol istasyonlarıyla ilgili de ziyaretçilere bilgi veriliyor.

Stantta ilgi gören aktiviteler arasında Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 simülasyonu da yer alıyor. Ziyaretçiler simülasyonlarda araçları dijital ortamda deneyimleme ve kontrol etme imkanı buluyor.

TEKNOFEST Adana ziyaretçisi Eyüp Dönmez, yaptığı açıklamada, Bayraktar TB3 simülasyonunu deneyimlediğini ve Baykar'ın geliştirdiği araçları kullanarak roketle bir gemiyi vurmaya çalıştığını belirterek, "Bunu denemeye çalıştım ama başaramadım. Bir dahaki sefere düşman gemisini vurmayı hedefliyorum" dedi.

TEKNOFEST'i, başladığı yıldan beri takip ettiğini vurgulayan Dönmez, "Hep gelmek istiyordum, ziyaret etmek bugüne kısmet oldu. Kızımla ve eşimle birlikte geldik. Bilim ve teknoloji alanında istekli olan kızıma katkı sağlayacağını düşündüğüm için TEKNOFEST'i ziyaret ettik" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Baykar'daki kariyer olanaklarına ilişkin bilgi veriliyor

Simülasyonların yanı sıra Baykar'ın standında farklı yaş gruplarına yönelik bilgi yarışmaları da gerçekleştiriliyor. 3 farklı kategoride yapılan yarışmalarda başarılı olanlar ödüle hak kazanıyor.

Kariyer alanında ise ziyaretçilere Baykar'daki kariyer olanaklarına ilişkin bilgi veriliyor. Stantta ayrıca uzay alanında çalışmalar yürüten Fergani'ye yönelik bilgiler de ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Baykar ayrıca, TEKNOFEST Adana'da "Odağın Baykar Olsun" başlığıyla fotoğraf yarışması düzenliyor. Baykar'ın insansız hava araçlarının fotoğrafını çeken ziyaretçiler, "#OdağımBaykar" etiketiyle X veya Instagram'da paylaşarak yarışmaya katılabiliyor. Etkinliğin her gününde tekrarlanacak yarışmada en iyi fotoğrafı çekenler, insansız hava aracı maketi kazanıyor.

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